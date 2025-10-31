È stata risolta un’annosa disputa sui tirannosauri, forse

Uno studio da poco pubblicato su Nature ha probabilmente messo fine a una disputa tra paleontologi che proseguiva da decenni. La ricerca ha infatti portato una solida analisi per dimostrare che alcuni piccoli fossili trovati per lo più nel Novecento negli Stati Uniti non erano di giovani tirannosauri ancora non cresciuti, ma di un genere a parte con caratteristiche anatomiche diverse da quelle del più famoso predatore del Cretaceo superiore. La scoperta è stata accolta con interesse in un settore, come quello della paleontologia, dove le diatribe sulle attribuzioni di specie sono spesso furiose.

I primi fossili di un dinosauro che sembrava essere un Tyrannosaurus rex in miniatura erano stati trovati nella seconda metà degli anni Quaranta nella formazione geologica di Hell Creek nel Montana, uno dei luoghi più ricchi di resti di dinosauri nel Nordamerica. All’epoca i ritrovamenti erano stati ricondotti a una nuova specie (era un periodo in cui ai paleontologi piaceva inventarne di continuo), descritta come parente del T. rex nel più grande e articolato genere Tyrannosaurus (il genere è la categoria tassonomica che raggruppa le specie secondo caratteristiche comuni).

Alla fine degli anni Ottanta nuovi studi portarono a definire più accuratamente una specie per quei fossili relativamente piccoli, che fu chiamata Nanotyrannus lancensis. Non tutti erano però convinti di questa classificazione e una decina di anni dopo fu proposta una spiegazione più semplice: quei fossili non appartenevano a un lontano parente in miniatura del T. rex ma erano semplicemente resti di tirannosauro in età giovanile e quindi non ancora completamente sviluppati. La spiegazione fece presa tra alcuni dei più eminenti paleontologi, sia perché sembrava essere la più razionale sia perché semplificava almeno in parte la tassonomia.

Nel 2021 il North Carolina Museum of Natural Sciences acquisì i “Dinosauri duellanti”, un fossile sempre proveniente da Hell Creek, ma che a causa di varie dispute legali era rimasto per decenni inaccessibile alla ricerca. Risale a circa 67 milioni di anni fa e mostra due dinosauri che sembrano lottare tra loro: un triceratopo e un piccolo dinosauro che sembrava essere un tirannosauro. I paleontologi del museo si misero al lavoro per studiarlo e iniziarono a notare alcune incongruenze tra le proporzioni degli arti di quell’eventuale giovane T. rex con la loro versione adulta. Qualcosa non tornava.

Più i paleontologi confrontavano quel fossile con altri ritrovamenti fatti in passato, più appariva evidente che la sua anatomia non fosse coerente con quella di un T. rex non ancora adulto. Le loro ricerche sarebbero infine confluite nello studio pubblicato questa settimana su Nature, che ha smentito tramite la comparazione di oltre 100 fossili l’ipotesi dei tirannosauri giovanili. I fossili di Hell Creek appartengono quindi a una specie diversa, come era stato ipotizzato negli anni Ottanta. Oltre a confermare l’esistenza di Nanotyrannus lancensis, il gruppo di ricerca ha anche scoperto una nuova specie di dinosauro simile a T. rex, ma grande più o meno la metà da adulti, che ha chiamato Nanotyrannus lathaeus.

Lo studio è stato accolto con interesse dai paleontologi e ha convinto anche i più scettici e fermamente convinti dell’ipotesi dei T. rex di giovane età. Secondo alcuni di loro la questione si sarebbe potuta chiudere già anni fa, ma fare ricerche approfondite su alcune specie di dinosauro, soprattutto quelle più note e desiderate dai collezionisti, non è sempre semplice proprio per la mancanza di fossili disponibili per la ricerca. Questo potrebbe anche spiegare perché a oggi non ci siano molte notizie sui fossili di T. rex in età giovanile, su cui mancano studi completi e convincenti.