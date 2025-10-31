Le Nazioni Unite dicono che dieci persone sono morte nelle proteste in corso in Tanzania

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha detto venerdì che almeno dieci persone sono state uccise nelle grosse proteste in corso da tre giorni in Tanzania contro il governo autoritario della presidente Samia Suluhu Hassan. Le proteste erano iniziate proprio il giorno delle elezioni, mercoledì, contro le restrizioni imposte dal governo alle opposizioni, che erano state ostacolate in vario modo dalle autorità e i cui candidati erano stati sistematicamente esclusi. Come previsto quindi le elezioni sono state vinte da Hassan e dal suo partito, Chama Cha Mapinduzi (Partito della Rivoluzione), che governa la Tanzania dal 1961. Diversi politici e sostenitori dell’opposizione erano anche stati incarcerati.

Durante le proteste ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti, ma non è chiaro quante persone siano morte in tutto, né in quali circostanze. Il governo ha ordinato l’intervento dell’esercito, e ha imposto un blocco di internet in tutto il paese.