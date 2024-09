In Tanzania un leader politico dell’opposizione è stato trovato morto dopo essere stato picchiato

Sabato un leader politico dell’opposizione in Tanzania, il 69enne Ali Mohamed Kibao, è stato ritrovato morto in un quartiere della capitale Dodoma. Domenica Freeman Mbowe, il segretario del partito di cui Kibao faceva parte, cioè Chadema, ha reso note le condizioni in cui versava: sul corpo sono stati trovati i segni di un pestaggio e quelli di una sostanza acida che probabilmente gli è stata versata sul viso. La presidente della Tanzania Samia Sluhu Hassan ha detto di aver chiesto l’apertura di un’indagine sulla morte di Kibao, che fra le altre cose faceva parte della segreteria nazionale di Chadema.

Mbowe, il leader di Chadema, ritiene la polizia tra i potenziali sospettati dell’omicidio e ha sollecitato la presidente a formare una commissione indipendente per l’indagine sull’accaduto. Soltanto un mese fa proprio la polizia aveva arrestato 500 sostenitori di Chadema, inclusi alcuni leader del partito.

Samia Sluhu Hassan era succeduta a John Magufuli, che aveva governato il paese in modo autoritario, nel 2021. Inizialmente aveva eliminato alcune delle misure più contestate del suo predecessore. Da qualche tempo però viene accusata dalle opposizioni e da alcune organizzazioni per i diritti umani di arresti e attacchi contro le opposizioni.