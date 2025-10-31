Ci sono due indagati per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, che aveva avuto un grave incidente in pista

Ci sono due indagati per omicidio colposo per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, avvenuta il 29 ottobre 2024. Lorenzi faceva parte del gruppo sportivo dell’esercito e della Nazionale juniores, ed era morta dopo un grave incidente durante un allenamento. I due indagati sono il responsabile della sicurezza delle piste del comprensorio sciistico in val Senales (in Alto Adige), dove avvenne l’incidente, e l’allenatore e preparatore della pista di allenamento di slalom gigante dove si stava allenando Lorenzi.

Fra gli elementi che saranno accertati nell’indagine ci sono anche le cause precise della morte di Lorenzi: cioè se sia stata dovuta al primo impatto col suolo dopo la caduta, o a quello appena successivo contro un mucchio di neve ghiacciata presente a bordo del tracciato. Quest’ultima ipotesi potrebbe implicare maggiori responsabilità da parte dei responsabili della sicurezza in pista.

