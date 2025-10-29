Non si sa ancora quanti danni abbia fatto l’uragano Melissa in Giamaica

L’uragano Melissa ha colpito nelle scorse ore la Giamaica con grandi piogge e venti fino a 230 chilometri all’ora: ora si sta spostando verso Cuba e la città di Santiago, la seconda più grande dell’isola dopo L’Avana. In Giamaica ha fatto grandi danni, ma è ancora presto per capire quanto grandi: sui Caraibi è ancora notte, le comunicazioni sull’isola sono difficili o interrotte, si capirà qualcosa di più solo quando sarà giorno, nelle prossime ore.

Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha detto alla CNN che ci sono stati danni consistenti a «ospedali, case private, strutture commerciali e rete stradale». In almeno una provincia, quella di St. Elizabeth, ci sono state inondazioni, ma nell’interno ci sono molte strette valli montuose da cui non è ancora arrivata alcuna notizia: si temono frane e danni causati da fiumi e torrenti. Circa 500mila persone, un sesto della popolazione, vivono in aree colpite dall’uragano, ma ieri solo 15mila avevano raggiunto i rifugi allestiti dalle autorità: sono molto meno di quelle a cui era stato consigliato di evacuare.

Spostandosi verso Cuba, l’uragano ha riguadagnato forza, ma attualmente è ancora stimato in categoria 4. La scala Saffir-Simpson, che classifica l’intensità degli uragani, prevede cinque livelli: Melissa è stato di categoria 5 prima di raggiungere la Giamaica da sud-ovest, colpendo la costa vicino a New Hope. Poi è lievemente sceso di intensità, per poi parzialmente riguadagnarla. I meteorologi comunque ritengono che sia una delle tempeste più violente nella regione e la più forte mai registrata sulla Giamaica.

A Cuba circa 900mila persone delle province orientali sono state invitate a lasciare le proprie case e cercare rifugio. L’uragano colpirà anche la parte occidentale dell’isola di Haiti. Entrambi i paesi sono in una grave crisi economica e hanno capacità limitate di rispondere alle emergenze e aiutare la popolazione: si teme che in queste condizioni l’uragano possa fare enormi danni.