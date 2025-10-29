La società di microchip Nvidia investirà un miliardo di dollari in Nokia

La società statunitense di microchip Nvidia investirà un miliardo di dollari (860 milioni di euro) nell’azienda di telecomunicazioni finlandese Nokia. Le due società collaboreranno per lo sviluppo della tecnologia cellulare 6G, con l’obiettivo di adattare il software di Nokia per farlo funzionare sui chip Nvidia e per creare infrastrutture che permettano di connettere server e data center utilizzati per sviluppare modelli di intelligenza artificiale. Nokia è nota soprattutto per i suoi telefoni cellulari, molto popolari nei primi anni Duemila, ma da tempo è diventata una delle principali aziende produttrici di apparecchiature 5G. Negli ultimi anni aveva annunciato molti licenziamenti a causa di un calo dei profitti. Dopo la notizia dell’investimento di Nvidia le sue azioni hanno guadagnato oltre il 20 per cento in borsa, per poi stabilizzarsi su un valore leggermente più basso.

Nvidia controlla circa il 90 per cento del mercato dei microchip usati per l’intelligenza artificiale e vale attualmente quasi 5mila miliardi di dollari: a settembre ha investito 5 miliardi di dollari nella sua concorrente Intel e 100 miliardi di dollari in OpenAI, l’azienda nota per aver sviluppato il software di intelligenza artificiale ChatGPT.