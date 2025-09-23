La società di microchip Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI

La nota società statunitense di microchip Nvidia ha fatto un accordo in base al quale investirà 100 miliardi di dollari (quasi 85 miliardi di euro) in OpenAI, l’azienda nota per aver sviluppato il software di intelligenza artificiale ChatGPT. In cambio, OpenAI comprerà da Nvidia i chip per costruire nuovi data center (grandi strutture piene di computer che elaborano e conservano informazioni) con cui addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. I fondi saranno erogati in più fasi: il primo investimento da 10 miliardi di dollari sarà completato quando Nvidia definirà con OpenAI le condizioni per l’acquisto dei chip. L’anno scorso Nvidia aveva finanziato OpenAI con un investimento di 6,6 miliardi di dollari.

L’accordo consentirà a OpenAI di ridurre la sua dipendenza dai cloud di Microsoft, cioè dai computer e dalle strutture di calcolo a distanza che finora ha utilizzato per far funzionare ChatGPT, così da poter contare su un’infrastruttura propria basata sui chip Nvidia.

