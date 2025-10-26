Nel Regno Unito è stato trovato e arrestato l’uomo migrante liberato per errore dal carcere venerdì

Domenica mattina la polizia di Londra ha trovato e arrestato Hadush Kebatu, un uomo etiope condannato per molestie sessuali che venerdì è stato rilasciato per errore dal carcere in cui si trovava. Al momento dell’arresto si trovava a Finsbury Park e la sua presenza nell’area era stata segnalata alla polizia da un passante. Kebatu ora sarà portato in un centro di detenzione per migranti (dove doveva essere originariamente trasferito invece che venire liberato) e verrà espulso, cosa prevista dalla sua condanna.

La ricerca di Kebatu è durata due giorni ed è stata molto commentata, non solo per la situazione piuttosto assurda (ad un certo punto la polizia aveva anche pubblicato un video in cui chiedeva all’uomo di consegnarsi spontaneamente) ma anche perché il caso di Kebatu era molto noto all’opinione pubblica e alla politica britannica: quest’estate aveva molestato una 14enne e una donna a Epping, a nord di Londra, e questo aveva scatenato estese proteste anti-immigrazione contro la scelta del governo di far alloggiare le persone richiedenti asilo negli hotel. Al tempo Kebatu risiedeva proprio in una struttura di questo tipo mentre aspettava che la sua domanda venisse valutata, dopo essere arrivato nel Regno Unito attraversando il canale della Manica.