Nel Regno Unito è stato liberato per errore l’uomo migrante condannato per molestie il cui caso aveva portato a grandi proteste antimmigrazione

Da venerdì nel Regno Unito la polizia sta cercando un uomo etiope che è stato rilasciato per errore mentre avrebbe dovuto essere trasferito da una prigione a un centro di detenzione per migranti in attesa di espulsione. Hadush Kebatu era stato incarcerato poche settimane fa per aver molestato una 14enne e una donna quest’estate a Epping, nell’Essex, a nord di Londra. Il suo caso aveva scatenato estese proteste antimmigrazione e contro la scelta del governo di far alloggiare le persone richiedenti asilo negli hotel, dato che al tempo Kebatu risiedeva proprio in una struttura di questo tipo mentre aspettava che la sua domanda venisse valutata (era arrivato nel Regno Unito attraversando il canale della Manica).

Non è chiaro perché Kebatu sia stato liberato. Il servizio penitenziario di Epping ha detto che si è verificato un «errore», senza specificare di quale natura. Ha sospeso un agente che era di turno quando Kebatu è uscito di prigione e ha aperto un’indagine. Venerdì alle 12:41 Kebatu è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre prendeva un treno alla stazione di Chelmsford (un piccolo comune dell’Essex a nord di Londra) mentre indossava una delle tute fornite ai detenuti e portava con sé un sacco contenente gli oggetti di sua proprietà (quelli che si danno alle persone quando escono di prigione). Il treno era diretto verso Londra, dove la polizia ritiene che si trovi in questo momento, dopo averlo identificato in altri filmati di sicurezza.