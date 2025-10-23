Almeno 40 persone migranti sono morte in un naufragio al largo della Tunisia

Almeno 40 persone migranti sono morte al largo della Tunisia nel naufragio della barca su cui viaggiavano verso l’Europa. Il naufragio è avvenuto nelle prime ore di mercoledì al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia: secondo quanto detto a una radio locale da un portavoce del tribunale di Mahdia, a bordo della barca c’erano in tutto circa 70 persone, provenienti dall’Africa subsahariana, e 30 di loro sono state soccorse dalla Guardia costiera tunisina. La Tunisia è uno dei principali paesi di transito per le persone migranti provenienti dai paesi subsahariani che cercano di attraversare il Mediterraneo su barconi di fortuna per raggiungere l’Europa. Al momento non si sa cosa abbia causato il naufragio: la procura di Mahdia ha aperto un’inchiesta per chiarirlo.

