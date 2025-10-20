Una città spagnola ha limitato le adozioni di gatti neri durante Halloween

Il comune di Terrassa, in Catalogna (nel nordest della Spagna) ha limitato la possibilità di adottare gatti neri nelle settimane intorno ad Halloween, in particolare dal 1° ottobre al 10 novembre, per evitare che gli animali vengano coinvolti in rituali che potrebbero metterli a rischio. In quel periodo non sarà possibile prendere un gatto nero dal Centre d’Atenció d’Animals Domèstics, il centro comunale che si occupa di curare gli animali domestici per poi darli in adozione. Terrassa (è il nome catalano, in spagnolo Tarrasa) si trova circa 30 chilometri a nord di Barcellona e ha oltre 200mila abitanti.

In varie culture occidentali i gatti neri sono associati alla sfortuna, alla superstizione e alla stregoneria. In altre culture, per esempio in Giappone, sono invece considerati simboli di prosperità e fortuna. Halloween è una festa pagana di origine anglosassone che si celebra nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre: ha una storia molto antica e negli ultimi anni è diventata popolare in tutto il mondo.

A Terrassa non ci sono stati grossi casi di maltrattamenti su gatti neri nel periodo di Halloween, ma il centro comunale ha registrato un aumento delle richieste di adozioni nello stesso periodo. Per questo il consiglio comunale ha deciso di limitarle temporaneamente in via precauzionale. Il consiglio ha anche detto che la decisione è stata presa per aumentare la consapevolezza sulle adozioni degli animali, che devono essere fatte con impegno e responsabilità, e per promuovere la sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali.

In ogni caso, l’ordinanza specifica che alcune richieste di adozione potranno comunque essere accettate, ma solo dopo una valutazione del curriculum della persona richiedente da parte dei dirigenti del centro, che dovranno assicurarsi anche della sicurezza dell’animale.