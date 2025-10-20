Moltissimi siti e app hanno avuto problemi di connessione

Caricamento player

Lunedì un’interruzione nei servizi di Amazon Web Services (AWS) ha causato persistenti difficoltà di funzionamento e di connessione a moltissimi siti e app in tutto il mondo, che l’azienda ha faticato a sistemare nel corso della giornata. Nonostante verso le 13 (ora italiana) AWS avesse comunicato di aver risolto il problema, nelle ore successive i malfunzionamenti e le interruzioni sono continuati. In serata la stessa azienda ha detto che il problema di base era stato risolto, ma ne stava ancora registrando alcuni e stava cercando di risolverli.

Per rendere più efficace la gestione della questione, AWS ha detto di aver messo un limite al numero di richieste di aiuto che possono essere inviate.

Fra i siti colpiti ci sono Slack (un’app per la comunicazione usata principalmente in ambito lavorativo), le banche britanniche Lloyds Bank e Halifax, Strava (app dedicata alla corsa e agli sport), Snapchat (un social network), Duolingo (app per imparare lingue), molti siti di proprietà di Amazon, inclusa la sua piattaforma di e-commerce; diversi videogiochi, fra cui Roblox, Wordle e Pokémon GO, il negozio online di videogiochi Epic Games e il servizio per il gioco online di PlayStation.

Significa che alcuni di questi siti e piattaforme sono stati inaccessibili, rallentati o non hanno funzionato correttamente, ma non è detto che tutti gli utenti nel mondo di uno stesso sito abbiano subito gli stessi disagi. Alcuni di questi siti, come per esempio Roblox, nel pomeriggio hanno ripreso a funzionare correttamente.

I servizi di AWS permettono a queste aziende di connettere gli utenti ai propri siti senza dover gestire direttamente l’infrastruttura informatica necessaria. In questo caso Amazon ha detto che uno dei suoi data center negli Stati Uniti – che si trova nello stato della Virginia, nella parte est del paese – non ha funzionato correttamente. Il malfunzionamento è stato attribuito dall’azienda a problemi col Domain Name System, il modo in cui l’indirizzo di una pagina a cui un utente vuole accedere viene tradotto in un codice leggibile da un computer. Un malfunzionamento di questo tipo potrebbe aver impedito ai siti e alle app che fanno affidamento sui database ospitati da AWS di trovarvi le pagine richieste.