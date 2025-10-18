Donald Trump ha fatto scarcerare l’ex deputato Repubblicano George Santos, riducendogli la pena

L’ex deputato Repubblicano statunitense George Santos è uscito di prigione, dove stava scontando 7 anni di carcere: in aprile era stato condannato per truffa telematica e furto di identità aggravato. Santos è stato scarcerato dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di ridurgli la pena. Secondo Trump, la condanna a Santos sarebbe stata eccessiva e politicamente motivata.

Santos ha 37 anni, e nel 2023 era stato espulso dalla Camera dei rappresentanti del parlamento statunitense dopo essere stato accusato di diversi crimini, tra cui frode, riciclaggio di denaro, furto di fondi pubblici e false dichiarazioni. La storia di Santos aveva ricevuto molta attenzione negli Stati Uniti, perché era stato eletto nel distretto di Long Island a New York, una zona in cui il Partito Democratico è molto radicato, ed era stato il primo Repubblicano dichiaratamente omosessuale a essere eletto al Congresso.