Dal 2026 Netflix trasmetterà la versione video di 16 podcast prodotti da Spotify

Dall’inizio del 2026 su Netflix, la piattaforma di streaming di film e serie tv con più abbonati al mondo, saranno disponibili le versioni video di 16 podcast originali prodotti da Spotify Studios e The Ringer, il sito di podcast fondato dal commentatore sportivo Bill Simmons e comprato da Spotify nel 2020. L’accordo firmato martedì da Netflix e Spotify prevede che tra i podcast disponibili ci saranno “The Bill Simmons Podcast”, “The Rewatchables” e “The Big Picture”, ma non verranno inclusi quelli più ascoltati in assoluto come “The Joe Rogan Experience”. L’accordo vieterà inoltre a Spotify di trasmettere per intero questi podcast su YouTube, il più grande rivale di Netflix nello streaming di contenuti video.

Da diversi anni rendere disponibile la versione video di un podcast è diventato sempre più rilevante per il successo del podcast stesso. Grazie a questo un podcast ha maggiori possibilità di essere conosciuto sulle piattaforme social perché può essere pubblicato attraverso brevissime clip video (che per esempio si adattano benissimo alla diffusione su TikTok). Secondo un recente sondaggio di Cumulus Media il 72 per cento degli ascoltatori preferisce i video podcast ai podcast tradizionali. Questo ha cambiato molto le modalità di produzione e distribuzione nell’industria dei podcast, basata originariamente solo sui prodotti audio.