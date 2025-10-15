Le foto delle proteste prima della partita Italia-Israele a Udine

Martedì sera si è giocata a Udine la partita delle qualificazioni ai Mondiali maschili di calcio tra Italia e Israele. Ha vinto l’Italia 3-0, ma si sono fatte notare soprattutto le proteste, molto partecipate, avvenute fuori dallo stadio. La partita era contestata da settimane: negli ultimi mesi si sono fatte sempre più pressanti le richieste di escludere Israele dalle competizioni sportive internazionali per via dei massacri compiuti nella Striscia di Gaza, e c’erano stati molti appelli per boicottare la partita come gesto di protesta. La prefettura aveva previsto misure di sicurezza eccezionali a Udine in vista del corteo di protesta del pomeriggio, a cui hanno partecipato in maniera pacifica alcune migliaia di persone. Poco prima della partita, intorno alle 20:30, ci sono stati alcuni scontri quando un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine per dirigersi verso lo stadio: la polizia ha caricato alcuni di loro e poi ha lanciato dei lacrimogeni per allontanarli.