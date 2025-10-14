NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Una canzone di Isaac Hayes, di nuovo

Bella lunga, anche stavolta

(Gems/Redferns/Getty Images)
(Gems/Redferns/Getty Images)

Le Canzoni è la newsletter quotidiana che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. Una per ogni sera, pubblicata qui sul Post l’indomani, ci si iscrive qui.

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro
Tag: isaac hayes-le canzoni-musica

Consigliati

ALTRE STORIE