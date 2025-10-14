Tre carabinieri sono morti in un’esplosione che ha fatto crollare un’abitazione in provincia di Verona

Nelle prime ore di martedì tre carabinieri sono morti e una decina di membri delle forze dell’ordine è stata ferita in un’esplosione che ha fatto crollare un’abitazione di due piani a Castel D’Azzano, un piccolo comune in provincia di Verona. I carabinieri stavano sgomberando l’edificio, al cui interno c’erano tre persone. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, né se questa sia stata intenzionale o un incidente.