Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia, dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace a María Corina Machado

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo che il Comitato per i Nobel a Oslo, che assegna il Nobel per la Pace, ha riconosciuto il premio a María Corina Machado, la più importante leader dell’opposizione al regime autoritario del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il Venezuela non ha comunicato le motivazioni della chiusura. Contestualmente ha annunciato anche la chiusura dell’ambasciata del paese in Australia e l’apertura di quelle in Burkina Faso e Zimbabwe, due paesi che ha definito alleati nella lotta anticoloniale: entrambi sono governati da regimi piuttosto ostili ai paesi occidentali.

