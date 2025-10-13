Il Premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

Il Premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt «per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione» e il ruolo della tecnologia. Metà premio andrà a Mokyr, della Northwestern University, negli Stati Uniti, «per aver identificato i prerequisiti di una crescita economica duratura attraverso il progresso tecnologico»; l’altra metà andrà ad Aghion e Howitt, rispettivamente del Collège de France (Francia) e della Brown University (Stati Uniti), «per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa», un concetto alla base dell’economia secondo cui le innovazioni distruggono la conoscenza esistente per creare progresso e sviluppo economico.

In modi diversi i vincitori hanno dimostrato che la distruzione creativa crea alcune conseguenze negative che devono essere gestite per poter arrivare davvero al progresso: il rischio è che altrimenti l’innovazione venga bloccata da chi ha interessi contrastanti, come grandi multinazionali o lobby. Significa che il mondo non può prendere per scontata la crescita economica guidata dall’innovazione, e che la società e le istituzioni debbano sempre garantire le condizioni migliori per il progresso: se questo non accade il destino è la stagnazione economica.

Joel Mokyr ha usato fonti storiche per dimostrare quali sono le condizioni affinché le innovazioni si succedano in un processo cosiddetto “autogenerante”, per diventare cioè la base per ulteriori scoperte e innovazioni. I suoi studi hanno mostrato che ciò avviene quando si conoscono in modo approfondito le ragioni delle innovazioni: in poche parole non basta sapere che qualcosa funziona in un certo modo, ma bisogna sapere anche perché.

Mokyr ha dimostrato che questo approccio mancava prima della rivoluzione industriale, il che rendeva difficile creare un progresso incrementale. Da allora però la crescita economica è stata sempre più sostenuta dall’innovazione, e oggi questo meccanismo è diventato la normalità di come funziona l’economia: senza innovazione non si cresce.

Aghion e Howitt nel 1992 hanno elaborato un modello matematico per la distruzione creativa, un concetto elaborato a livello teorico dall’economista austriaco Joseph Schumpeter all’inizio del Novecento: quando un prodotto nuovo e migliore entra sul mercato, le aziende che vendono i prodotti più vecchi ci rimettono. Questo significa che da una parte l’innovazione rappresenta qualcosa di nuovo ed è quindi “creativa”, perché crea valore; dall’altra è anche “distruttiva”, perché le aziende la cui tecnologia diventa obsoleta vengono superate dalla concorrenza.

Joel Mokyr è nato nei Paesi Bassi e ha 79 anni. Ha preso il dottorato a Yale e insegna alla Northwestern University, nell’Illinois, negli Stati Uniti.

Philippe Aghion ha 69 anni ed è nato a Parigi. Ha fatto il dottorato ad Harvard e insegna in diverse università: al Collège de France e all’INSEAD, a Parigi, e alla London School of Economics and Political Science, nel Regno Unito.

Peter Howitt ha 79 anni ed è canadese. Ha ottenuto il dottorato alla Northwestern University e insegna alla Brown, nel Rhode Island, negli Stati Uniti.

Il Nobel per l’Economia è stato assegnato dalla Commissione dei Nobel a Stoccolma, in Svezia. È un riconoscimento importante, ma tecnicamente non è un Nobel come gli altri: è un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel.

L’anno scorso il premio era stato vinto da Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per i loro studi sul ruolo delle istituzioni per la crescita e lo sviluppo dell’economia.