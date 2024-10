Il Premio Nobel per l’Economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson

Il Premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson, entrambi dell’MIT di Boston, e a James A. Robinson, dell’Università di Chicago, per i loro «studi su come le istituzioni si formano e impattano sulla prosperità» delle nazioni.

I tre economisti hanno dimostrato che una buona parte della differenza nella ricchezza e nello sviluppo degli stati dipende da come funzionano le istituzioni. Società con uno scarso stato di diritto e istituzioni fragili non riescono a generare crescita e cambiamento, e i loro studi – sia empirici che teorici – sono in gran parte volti a capire perché questo avvenga.

Acemoglu è uno degli economisti più citati nella ricerca scientifica degli ultimi anni su questi temi, e il suo lavoro è un punto di riferimento per tutta l’economia dello sviluppo. Ha condotto studi con entrambi gli altri due economisti premiati e i libri che ha scritto, Perché le nazioni falliscono nel 2012 con Robinson e Potere e progresso nel 2023 con Johnson, sono stati oggetto di grande attenzione anche fuori dagli ambienti accademici.

I tre studiosi hanno dimostrato il grande ruolo che le istituzioni hanno nel formare i presupposti per la prosperità degli stati, che spiega evidentemente non solo gran parte della differenza tra il blocco dei paesi avanzati e quello dei paesi in via di sviluppo, ma anche le differenze tra le singole nazioni rimaste meno sviluppate. Le loro ricerche hanno spiegato che una ragione sta nella colonizzazione da parte dei paesi europei, che ha creato condizioni di partenza e sviluppo significativamente eterogenee.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione dei Nobel a Stoccolma, in Svezia: non è tecnicamente un Nobel come gli altri, pur essendo altrettanto prestigioso nel suo campo, ma un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche dedicato alla memoria di Alfred Nobel, il chimico e filantropo svedese che, oltre alla dinamite, inventò i premi che portano il suo nome.

Il Nobel per l’Economia dello scorso anno era stato assegnato all’economista Claudia Goldin, professoressa statunitense di Harvard di 77 anni, per aver realizzato il primo ampio studio sull’evoluzione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel corso dei secoli, spaziando dai livelli occupazionali alla loro retribuzione.

