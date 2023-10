L’annuncio del premio Nobel per l’Economia, in diretta

La Commissione dei Nobel a Stoccolma, in Svezia, annuncerà oggi chi ha vinto il premio Nobel per l’Economia del 2023. Non è tecnicamente un Nobel come gli altri, pur essendo altrettanto prestigioso nel suo campo, ma un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche dedicato alla memoria di Alfred Nobel, il chimico e filantropo svedese che, oltre alla dinamite, inventò i premi che portano il suo nome.

La diretta da Stoccolma

Il Nobel per l’Economia dello scorso anno era stato assegnato all’ex presidente della Federal Reserve – la banca centrale statunitense – Ben S. Bernanke e agli economisti Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig «per le loro ricerche sulle banche e le crisi finanziarie». Il premio a Bernanke fu particolarmente discusso perché era la prima volta nella storia che veniva assegnato a un ex banchiere centrale: solitamente i premiati sono accademici e professori universitari. Oltretutto l’operato di Bernanke è stato spesso ritenuto abbastanza controverso: Bernanke è stato presidente della FED dal 2006 al 2014 e ha avuto un ruolo importantissimo durante la crisi finanziaria del 2008, ma non tutti sono concordi nel dire che la sua gestione sia stata delle migliori. Il Nobel per l’Economia, in ogni caso, gli era stato assegnato per i suoi studi e non per il suo lavoro come banchiere centrale.