Celebripost

Conclusa la settimana della moda di Milano, lunedì è iniziata quella di Parigi: durerà fino al 9 ottobre e come sempre ha già attirato in città molti personaggi famosi, tra cui Jenna Ortega, Madonna, Naomi Watts, Kendall Jenner e le modelle Cara Delevingne e Bella Hadid; alla sfilata di Dolce & Gabbana a Milano si erano visti invece Meryl Streep e Stanley Tucci, presenti a sorpresa per girare una scena di Il diavolo veste Prada 2. Intanto a New York è in corso il festival del cinema, dove sono già passati George Clooney, Ethan Hawke e Ayo Edebiri. Poi Ryan Reynolds, Macaulay Culkin e Colin Hanks a una proiezione di John Candy: I Like Me, Kirsten Dunst e Channing Tatum alla prima di Roofman, e “la tata” Fran Drescher, che festeggia la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.