Gli attori di “Il diavolo veste Prada” alla sfilata di Dolce & Gabbana

Sabato l’attrice Meryl Streep e il collega Stanley Tucci si sono presentati alla sfilata organizzata a Milano da Dolce & Gabbana, famosa casa di moda italiana, per presentare la collezione primavera/estate del prossimo anno. Lo hanno fatto per girare una scena di Il diavolo veste Prada 2, sequel di un famosissimo film che cita nel titolo un altro brand italiano di moda, e che uscirà negli Stati Uniti nel maggio del 2026. Il loro ingresso è stato accolto con un certo stupore dal pubblico, che non era stato avvisato delle riprese.

Tratto da un celebre romanzo di Lauren Weisberger, Il diavolo veste Prada uscì nel 2006, e fu fin da subito molto apprezzato per la sua estetica, per la memorabile interpretazione di Streep e per il modo audace e ironico con cui il regista David Frankel seppe mettere in scena l’eccentricità di un mondo poco conosciuto al grande pubblico come quello dell’editoria legata alla moda. Nel film Streep interpreta Miranda Priestly, la direttrice di un settimanale di moda che per postura, atteggiamenti, movenze e acconciatura ricorda moltissimo Anna Wintour, storica responsabile dei contenuti dell’edizione americana di Vogue. Tucci invece fa Nigel Kipling, il suo più stretto collaboratore, che rappresenta al tempo stesso il lato più umano e quello più disincantato di quell’ambiente così competitivo.

– Leggi anche: Una vita da Anna Wintour