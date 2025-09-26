Celebripost

Settembre è il mese delle settimane della moda e quella di Milano, che arriva dopo quella di Londra, si è aperta con la proiezione di The Tiger, il cortometraggio commissionato da Gucci e diretto da Spike Jonze e Halina Reijn, dove si sono viste, tra gli altri, Demi Moore, Serena Williams e Gwyneth Paltrow. Sabato si concluderà il festival del cinema di San Sebastián, in Spagna, dove valeva la pena fotografare Louis Garrel e Angelina Jolie, Juliette Binoche, Colin Farrell e Saja Kilani, una delle protagoniste del film La voce di Hind Rajab. Dakota Johnson invece era al festival di Zurigo mentre Keira Knightley, Guy Pearce, Emily Blunt e James Norton erano a Londra alle proiezioni dei loro nuovi film e serie tv. Per finire: Heidi Klum con un boccale di birra all’Oktoberfest.