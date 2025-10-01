Piero De Luca, figlio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del PD in Campania

Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, figlio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, è stato eletto segretario del PD in Campania. Si è votato durante il congresso regionale. Era l’unico candidato e non è un caso: la nomina a segretario di Piero De Luca era parte di un accordo politico tra il PD, il Movimento 5 Stelle e Vincenzo De Luca (il padre di Piero) in vista delle elezioni regionali in Campania in programma il 23 e il 24 novembre.

Vincenzo De Luca è del PD ma è sempre stato piuttosto critico con la linea della segretaria Elly Schlein. Avrebbe voluto candidarsi per un terzo mandato consecutivo in Campania, ma ad aprile la Corte costituzionale aveva stabilito che non poteva farlo. Da quel momento aveva osteggiato l’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle per sostenere la candidatura di Roberto Fico, che è uno dei maggiori esponenti dei 5 Stelle in Campania, con cui De Luca in passato si è spesso scontrato. Ma De Luca è soprattutto ancora molto potente e popolare in Campania, e la segreteria del PD temeva che potesse decidere di presentare alle elezioni una sua lista che non sostenesse Fico, togliendogli con ogni probabilità molti voti. Alla fine si è trovato un modo per fare contenti tutti, e De Luca ha accettato di sostenere Fico in cambio della garanzia che suo figlio fosse l’unico candidato alla segreteria regionale.