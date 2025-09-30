YouTube darà 24,5 milioni di dollari a Donald Trump per chiudere la causa avviata dopo la cancellazione del suo canale

YouTube ha accettato di pagare 24,5 milioni di dollari (quasi 21 milioni di euro) per chiudere la causa che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva fatto contro la società dopo che nel 2021 il suo canale era stato sospeso. YouTube aveva sospeso il canale in seguito all’assalto al Congresso degli Stati Uniti, compiuto il 6 gennaio 2021 da sostenitori dell’allora presidente uscente Donald Trump con l’intento di fermare il processo di certificazione delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden. Lo aveva in seguito riattivato nel 2023.

Trump aveva fatto causa a YouTube sostenendo che la cancellazione del suo canale non fosse giustificata e che fosse una forma di censura. YouTube, che è di proprietà di Alphabet (la holding che controlla Google), ha specificato che l’accordo non è un’ammissione di responsabilità. Del totale che YouTube pagherà 22 milioni di dollari andranno all’organizzazione non profit Trust for the National Mall, e saranno destinati alla costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca.