Le foto della sfilata di Armani

Domenica sera alla Pinacoteca di Brera di Milano si sono riunite celebrità da tutto il mondo per assistere alla sfilata di Armani per la collezione primavera/estate 2026. La sfilata era già stata pensata come un evento eccezionale per festeggiare i 50 anni dalla fondazione del marchio, a luglio del 1975. Ma è diventata un evento ancora più solenne e partecipato per via della morte del fondatore Giorgio Armani avvenuta lo scorso 4 settembre, anche considerato che la collezione è stata presentata come l’ultima curata anche da lui. Tra i famosi di Hollywood presenti c’erano Cate Blanchett, Glenn Close, Richard Gere, Spike Lee, Samuel L. Jackson, Leslie Bibb, e tra gli italiani Bianca Balti, Anna Ferzetti, Margherita Buy, Liliana Segre e Federica Pellegrini.

La sfilata è stata accompagnata dalla musica di pianoforte suonata dal vivo da Ludovico Einaudi, e per il saluto finale sono usciti in passerella la nipote Silvana Armani e Leo Dell’Orco, rispettivamente responsabili delle sfilate femminili e maschili. Dal 24 settembre alla Pinacoteca di Brera è in corso la mostra “Giorgio Armani. Milano, per amore” dedicata ai 50 anni del marchio. A Milano la settimana della moda femminile era iniziata martedì e finisce oggi.

