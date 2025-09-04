È morto Giorgio Armani

Giorgio Armani, stilista italiano noto e apprezzato in tutto il mondo e fondatore di un’azienda che ha fatto la storia della moda maschile, è morto a 91 anni. Armani era uno degli italiani più conosciuti al mondo, anche tra le persone non interessate alla moda. La notizia è stata comunicata dal gruppo Armani. Una camera ardente sarà allestita da sabato 6 a domenica 7 settembre l’Armani/Teatro di Milano. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Armani era diventato un personaggio pop: sempre in forma, abbronzato, sorridente, vestito con maglietta, pantaloni blu e sneaker bianche o scarpe stringate scure, a salutare il pubblico dopo ogni sfilata. Di lui si ricorderanno anche i giganteschi yacht; le feste della Milano ricca nel suo locale Armani Privé; le polemiche sulle divise per gli Europei di calcio o per le Olimpiadi che dagli anni Novanta ha disegnato per la delegazione italiana. In Italia nelle occasioni più formali calciatori, presentatrici di Sanremo, capi di stato e di governo vestono Armani, che in tutto il mondo “è sinonimo di eleganza”.

Negli anni Ottanta Armani rivoluzionò il modo di vestire degli uomini, facendo tornare di moda il completo formale ma rendendolo fluido e rilassato grazie alla giacca destrutturata e sfoderata: anziché un’uniforme rigida che opprimeva e nascondeva il corpo era «una seconda pelle» che lo metteva in mostra, come ha raccontato più volte. Lo fece in un modo altrettanto innovativo: attraverso un film. Il suo stile divenne famoso negli Stati Uniti, e da lì in tutto il mondo, grazie ad American Gigolo del 1980, in cui Richard Gere indossa quasi solo completi Armani, compreso quello della locandina. Gere vestito in Armani diventò un nuovo modello di uomo ideale: rilassato, sicuro e anzi compiaciuto della propria bellezza e del proprio fascino.

Armani ha avuto un ruolo importante anche nell’abbigliamento femminile, con completi giacca-pantalone dal taglio rigoroso e maschile. Ribaltava gli stereotipi di genere: per gli uomini abiti fluidi e morbidi, per le donne uno stile strutturato e androgino. È famoso anche per l’impiego di colori neutri, come il grigio, il beige, il greige (parola coniata per indicare un suo colore a metà tra grigio e beige) e l’ampio utilizzo del blu notte.

Eppure Armani ci mise un po’ prima di lavorare nel mondo della moda. Era nato a Piacenza l’11 luglio del 1934 e nel 1949 si trasferì a Milano con la famiglia. Si iscrisse alla facoltà di Medicina all’Università Statale e nel 1953 la abbandonò per fare il servizio di leva in un ospedale militare di Verona. Una volta finito iniziò a lavorare come vetrinista alla Rinascente di Milano, un grande magazzino di lusso. Continuò come assistente fotografo e poi buyer (cioè sceglieva cosa comprare per rivenderlo in negozio) e infine nel reparto vendite finché, a inizio anni Sessanta, ottenne un lavoro come designer dallo stilista Nino Cerruti.

Alla fine degli anni Sessanta conobbe Sergio Galeotti, che divenne il suo compagno nella vita e nel lavoro: Galeotti lo convinse a mettersi in proprio e a lavorare come consulente di marchi di moda, e poi ad aprire un suo studio a Milano nel 1973. Nel 1974 Armani presentò, a 40 anni, la sua prima collezione nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze (all’epoca le sfilate si tenevano a Firenze e non a Milano) che piacque molto, soprattutto per il bomber di pelle portato su completi lussuosi. Nel 1975 Armani e Galeotti fondarono insieme la Giorgio Armani Spa e in quell’anno venne presentata la prima collezione maschile, quella per la primavera/estate 1976, che ottenne subito l’attenzione degli addetti ai lavori (come i critici di moda e i buyer). Nel 1976 le sue giacche destrutturate vennero acquistate dal famoso negozio Barney’s di New York, anche se il successo arrivò, come detto, nel 1980 con American Gigolo.

La famosa scena di American Gigolo in cui Gere sceglie come vestirsi, finendo per indossare un completo Armani. Lui stesso commentò: «chi è che recita in questa scena, io o la giacca?»

Armani – che nel 1982 apparve sulla copertina della rivista Time – sfruttò la popolarità nel mondo di Hollywood: aprì un negozio a Los Angeles, divenne tra gli stilisti di fiducia di celebrità come Diane Keaton, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Dennis Hopper, Tom Cruise e alla cerimonia degli Oscar del 1990 gli attori e le attrici che vestivano Armani erano così tanti che si parlò di Armani Awards, anziché Academy Awards (l’Academy è l’associazione che assegna i premi Oscar). Da lì in poi disegnò gli abiti per oltre 200 film, tra cui Gli Intoccabili di Brian De Palma, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, e tutti quelli indossati da Christian Bale nella trilogia su Batman del regista Christopher Nolan.

Armani seppe capitalizzare questo successo di immagine realizzando molti prodotti accessibili alle masse: profumi, occhiali, biancheria intima, linee di abbigliamento più giovani ed economiche (come Emporio Armani e Armani Jeans) e vestiti o accessori prodotti in licenza, cioè fatti da altre aziende che pagavano Armani per poterci mettere sopra il suo logo. Nel 1989 aprì anche una linea dedicata alla casa e nel 2004 firmò un accordo con l’azienda edile di Dubai Emaar Properties per costruire hotel e resort in tutto il mondo. Nel 2015 inaugurò l’Armani Silos, uno spazio espositivo che raccoglie alcuni dei suoi lavori e mostre d’arte, moda e fotografia.

Dal 1985, dopo la morte di Galeotti per complicazioni legate all’AIDS, Armani era l’unico proprietario dell’azienda, tra le poche in Italia gestite dal fondatore o dai suoi eredi.