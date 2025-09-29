Nelle Marche gli exit poll danno avanti la destra

Alle 15 hanno chiuso i seggi delle elezioni regionali nelle Marche, le più importanti tra le sette per cui si vota in questo autunno e che avranno con ogni probabilità più ripercussioni sulla politica nazionale. Sono stati pubblicati subito i primi exit poll, cioè stime dei risultati che si basano su quello che dicono di aver scelto le persone che sono andate a votare: danno avanti la coalizione di destra, ma con un divario piccolo e che per ora non si può considerare decisivo.

La destra di governo (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati) sostiene il presidente uscente Francesco Acquaroli, di Fratelli d’Italia, che prima del voto era considerato favorito. Il suo principale sfidante è Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Partito Democratico, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra (oltre al PD, anche da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva).

Ci sono gli exit poll di tre diversi istituti: quelli dell’istituto Opinio per la Rai danno avanti Acquaroli di 4 punti percentuali, così come quelli di Swg per La7; quelli di YouTrend per Sky TG24 invece danno i due candidati sostanzialmente alla pari (tecnicamente quelli di YouTrend e Swg sono instant poll, che funzionano in modo leggermente diverso dagli exit poll).

Alle regionali vince il candidato che prende più voti, anche se non arriva al 50 per cento.

Le elezioni nelle Marche sono considerate più importanti di quelle che verranno per un motivo banale: sono le uniche il cui esito è stato incerto per tutta la campagna elettorale, e l’incertezza si è confermata anche negli exit poll. Sono poi una regione importante per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui partito governa solo due regioni, nonostante sia ampiamente quello con i maggiori consensi a livello nazionale: le Marche, appunto, e l’Abruzzo.

Prima che vincesse Acquaroli nel 2020, comunque, le Marche erano state governate ininterrottamente da partiti di centrosinistra per 25 anni: anche questo recente cambiamento ha contribuito a rendere l’esito incerto e difficile da prevedere. La campagna elettorale è stata in parte influenzata anche dalla notizia, a luglio, di un’indagine per corruzione nei confronti di Ricci: da allora non ci sono stati sviluppi particolari nell’inchiesta né grosse conseguenze sulle elezioni, ma Ricci è sembrato un po’ risentirne nei sondaggi, che fino a due settimane fa lo davano indietro anche di 5 o 6 punti.

L’affluenza è stata piuttosto bassa, di circa il 50 per cento, e quindi in netto calo rispetto alle precedenti elezioni del 2020: dieci punti in meno. In quell’occasione però si votava anche per eleggere i sindaci in diversi comuni importanti della regione e per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.