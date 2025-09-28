L’attacco armato in una chiesa mormone del Michigan, negli Stati Uniti

Domenica un uomo armato è entrato in una chiesa mormone di Grand Blanc, nello stato statunitense del Michigan, e ha iniziato a sparare sulle persone al suo interno durante una funzione. Due sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite: una è in condizioni critiche. L’uomo ha poi appiccato un incendio all’interno della chiesa, che è andata a fuoco: sono ancora in corso le operazioni per cercare eventuali altri corpi.

La polizia ha detto che l’aggressore, Thomas Jacob Sanford, un quarantenne di Burton, nel Michigan, è stato ucciso durante uno scontro a fuoco. La chiesa in questione era frequentata dai membri alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, la più grande e influente del mormonismo, movimento religioso di confessione cristiana. Al momento non ci sono informazioni su chi fosse l’aggressore e sui motivi del suo attacco.

Grand Blanc si trova a circa un’ora di macchina da Detroit. L’aggressore ha sfondato l’ingresso della chiesa a bordo di un’automobile, poi è uscito e ha iniziato a sparare. Non è chiaro come abbia appiccato l’incendio, che nel frattempo è stato spento.