Il ministro della Giustizia della Romania, Radu Marinescu, ha detto che l’influente mercenario romeno Horatiu Potra è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti assieme al figlio e al fratello. Marinescu ha detto che è stato fermato giovedì scorso, ma non ha dato altri dettagli su dove e come è stato individuato. Al momento non è chiaro quanto ci vorrà perché i tre vengano estradati in Romania: tra i due paesi infatti non esiste un accordo di cooperazione.

Potra è il capo di un gruppo romeno attivo principalmente in Repubblica Democratica del Congo e ha contatti documentati con il potente gruppo di mercenari russo Wagner, ma soprattutto è molto vicino al politico di estrema destra populista e filoputiniano Călin Georgescu, che aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del 2024 in Romania, poi annullato per presunte interferenze russe. La settimana scorsa Georgescu era stato rinviato a giudizio per il tentativo di colpo di stato organizzato in seguito all’annullamento, con la collaborazione di un gruppo di persone che si ritiene fosse guidato proprio da Potra. Fra le 21 persone accusate con Georgescu c’è anche lui, finora latitante.

