C’è stato un attacco con un drone a Eilat, in Israele: più di 20 persone sono state ferite

Mercoledì pomeriggio c’è stato un attacco con un drone a Eilat, una città israeliana sul mar Rosso. Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Croce Rossa, ha detto che 22 persone sono state ferite, e che due di queste sono in gravi condizioni. L’attacco ha colpito un centro commerciale: l’esercito israeliano lo ha attribuito agli Houthi, il gruppo politico e militare che controlla buona parte dello Yemen, e che ha compiuto diversi attacchi contro Israele come forma di sostegno ad Hamas e alla popolazione palestinese; ha poi detto che l’Iron Dome, uno dei sistemi di contraerea usati da Israele, ha lanciato due missili che però non sono riusciti a intercettare il drone. È stata aperta un’indagine per capire perché il sistema non abbia funzionato.

Dall’inizio dell’invasione della Striscia di Gaza gli Houthi, che sono sostenuti dall’Iran, hanno lanciato ripetutamente droni e missili contro Israele, che ha risposto bombardando infrastrutture civili e militari nel territorio che controllano in Yemen. Nei giorni scorsi gli Houthi avevano colpito, sempre con un drone, l’aeroporto internazionale Ramon, vicino a Eilat, mentre Israele aveva bombardato due volte Sana’a, la capitale dello Yemen.