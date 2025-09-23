Ryan Wesley Routh, che si appostò armato dove Donald Trump stava giocando a golf, è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio

Martedì in Florida Ryan Wesley Routh, l’uomo che a settembre del 2024 fu arrestato perché sospettato di voler sparare a Donald Trump mentre stava giocando a golf, è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio di un candidato alla presidenza (Trump vinse le elezioni due mesi dopo). Nei prossimi giorni il tribunale comunicherà anche la pena che Routh dovrà scontare, che per questo reato può prevedere l’ergastolo.

Il 15 settembre del 2024 Routh si era appostato per ore in un punto del campo da golf di proprietà di Trump a West Palm Beach, vicino alla sua villa di Mar-a-Lago, in Florida, fino a quando un agente della scorta di Trump aveva notato la canna del suo fucile uscire dai cespugli e gli aveva sparato. Routh era fuggito ma era stato arrestato poco dopo. Successivamente era emerso che aveva visitato il luogo più volte nelle settimane precedenti ed era stata ritrovata una lettera in cui diceva di voler uccidere Trump.

Nonostante fosse stato presto stabilito che Routh non aveva mai davvero avuto Trump sotto tiro, il caso aveva avuto molta risonanza anche perché si era trattato del secondo attentato nei suoi confronti in due mesi, dopo quello avvenuto durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, in cui Trump era stato ferito all’orecchio e due persone, incluso l’attentatore, erano state uccise. In entrambi i casi si era parlato molto dell’apparente disorganizzazione del Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti.

Al processo Routh si era dichiarato non colpevole e aveva scelto di difendersi da solo. Durante le udienze, iniziate l’8 di settembre, ha fatto una serie di affermazioni piuttosto bizzarre, incluso un momento in cui ha sfidato Trump a una partita di golf, un comportamento in linea con il modo in cui era stato descritto nei giorni successivi al suo arresto.