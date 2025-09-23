Una commissione del Parlamento Europeo ha respinto la richiesta di revocare l’immunità a Ilaria Salis: il voto definitivo sarà a ottobre

La commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo ha respinto la richiesta presentata dal governo ungherese di revocare l’immunità giuridica per l’europarlamentare italiana Ilaria Salis. Il voto della commissione non è definitivo: sulla questione dovrà esprimersi l’intero Parlamento durante la sessione plenaria che inizierà il 6 ottobre. Il voto della commissione permette comunque di farsi un’idea su come potrebbe votare il Parlamento in quell’occasione.

Salis, del partito Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), è accusata in Ungheria di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest nel 2023, cosa che lei ha sempre negato. Per queste accuse ha passato 15 mesi in carcerazione preventiva in un carcere ungherese, fra il febbraio del 2023 e il maggio del 2024, per poi essere messa agli arresti domiciliari e scarcerata dopo la sua elezione al Parlamento Europeo, a giugno 2024. In una recente intervista al Corriere della Sera ha detto di voler essere processata, ma in Italia e non in Ungheria, dove ritiene che la sentenza sia «già scritta».

Il voto in commissione si è tenuto a scrutinio segreto, quindi non sappiamo esattamente come hanno votato i 25 componenti. Fonti interne alla commissione, rimaste anonime, hanno fatto sapere a vari giornali che la votazione si è conclusa con 13 voti contrari alla revoca e 12 favorevoli. Nella commissione ci sono 11 parlamentari dei gruppi progressisti, sette di quelli di destra e sette del Partito Popolare Europeo, di centrodestra. Ipotizzando che tutti i progressisti abbiano votato contro la revoca, e tutti i parlamentari di destra a favore (come avevano annunciato prima del voto), sarebbero stati decisivi i voti di due parlamentari Popolari, che avrebbe votato contro nonostante le indicazioni del partito. Il voto in sessione plenaria dovrebbe essere palese, a meno che almeno un quinto dei deputati non chieda il voto segreto.

