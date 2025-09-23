Ilaria Salis dice di voler essere processata, ma in Italia

L’europarlamentare italiana Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha chiesto di essere processata in Italia per le accuse che le muove il governo dell’Ungheria, dove era rimasta in carcere 15 mesi prima di essere eletta al Parlamento Europeo e ottenere così l’immunità che le aveva permesso di essere scarcerata. Salis ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata martedì, il giorno in cui la commissione Aﬀari giuridici del Parlamento Europeo voterà, con un parere non definitivo, sulla richiesta del governo ungherese di revocarle l’immunità.

Il passaggio più importante sarà infatti quello successivo alla commissione, quando sulla richiesta si esprimerà l’intero Parlamento, nella sessione plenaria che inizierà il 6 ottobre. Anche se non è vincolante, il voto in commissione è comunque rilevante perché di solito dà indicazioni di come si muoveranno i partiti durante la plenaria.

Nell’intervista Salis rivendica «il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso», che non ritiene possibile in Ungheria, un paese guidato da un governo semiautoritario che ha molta influenza sulla magistratura e si comporta con grande durezza con i suoi oppositori politici.

«Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana», dice Salis.

La richiesta della revoca dell’immunità era stata presentata a ottobre dal partito del primo ministro Viktor Orbán (Fidesz). In questi giorni il portavoce di Orbán, Zoltán Kovács, ha ricondiviso un appello sui social di Salis con le coordinate di una prigione (quella di Marianosztra): un’allusione alla minaccia di farla incarcerare nuovamente.

Il post del portavoce del governo ungherese citato da Salis

Salis era rimasta in carcere dal febbraio del 2023 al maggio del 2024 con l’accusa, da lei sempre respinta, di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. A fine maggio era passata agli arresti domiciliari a Budapest, che due settimane dopo erano stati revocati come conseguenza della sua elezione al Parlamento Europeo con AVS.

Nell’intervista al Corriere Salis chiede al governo italiano di intervenire perché il processo avvenga in Italia: i suoi avvocati sostengono che questo passaggio non richiederebbe la revoca dell’immunità, che impedisce l’arresto ma non l’avvio di un procedimento penale. Salis aggiunge che la richiesta ungherese «deve essere respinta, perché aprirebbe la strada a una persecuzione certa e spietata».

Il caso di Salis non è l’unico su cui martedì si esprimerà la commissione, e questo potrebbe incidere sul voto. Il governo di Orbán, attraverso il suo partito, ha chiesto la revoca dell’immunità anche per altri due europarlamentari ungheresi: Péter Magyar, che è anche il leader dell’opposizione a Orbán, e Klára Dobrev.

Fanno parte dei due principali gruppi politici del Parlamento, rispettivamente i Popolari (centrodestra) e i Socialisti (centrosinistra). Questa circostanza potrebbe spingerli a votare insieme per difendere i loro esponenti. Con ogni probabilità, visto che i gruppi progressisti non hanno la maggioranza nella commissione, sarà decisiva la scelta dei Popolari, che negli ultimi mesi spesso hanno votato insieme alla destra e all’estrema destra.