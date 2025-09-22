Le foto delle molte manifestazioni per la Palestina in Italia

Lunedì migliaia di persone in decine di città italiane, almeno 75, hanno partecipato allo sciopero generale nazionale in sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla, l’iniziativa indipendente per portare cibo e beni essenziali alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Sono state organizzate manifestazioni e presidi, che in molti casi sono stati pacifici. Ci sono però stati alcuni scontri e tensioni con la polizia, in particolare alla Stazione Centrale di Milano, che hanno suscitato diverse polemiche tra i politici che sostengono la maggioranza del governo di Giorgia Meloni.

Lo sciopero era stato organizzato da diversi sindacati di base, che non sono cioè legati a nessuna delle principali organizzazioni sindacali confederate italiane (CGIL, CISL e UIL). Ha portato a interruzioni del servizio in diversi settori, tra cui istruzione e trasporti: molte scuole sono rimaste chiuse, numerosi treni sono stati cancellati e in generale ci sono stati molti ritardi.