Cosa sapere sullo sciopero del 22 settembre per i trasporti

Lunedì 22 settembre ci sarà uno sciopero generale in tutta Italia, organizzato da diversi sindacati di base per dimostrare solidarietà ai palestinesi. Lo sciopero riguarderà, tra gli altri, anche treni, trasporto pubblico locale, autostrade, taxi e porti. Non riguarderà, invece, gli aerei. Inizierà alla mezzanotte di lunedì e finirà alle 23.

Per quanto riguarda i treni il personale di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord parteciperà allo sciopero, con la sola eccezione del personale di Trenitalia in Calabria. Trenitalia ha spiegato che è possibile che i servizi subiscano delle modifiche anche prima dell’orario previsto di inizio e dopo quello di fine dello sciopero.

I treni a lunga percorrenza saranno garantiti (la loro lista è consultabile a questo indirizzo). Dal momento che lo sciopero è di lunedì, quindi un normale giorno lavorativo, Trenitalia e Trenitalia Tper garantiranno i servizi essenziali del loro servizio regionale, nelle fasce protette (che vanno dalle 6 alle 9, e poi dalle 18 alle 21: la lista di tutti i treni garantiti, suddivisi per regione, la trovate in fondo a questa pagina).

Anche Trenord assicurerà i servizi essenziali in queste fasce orarie (qui trovate l’elenco completo dei treni garantiti). Italo ha confermato che i suoi treni potrebbero subire delle modifiche, e ha pubblicato una lista di quelli garantiti sul proprio sito.

Saranno possibili disservizi anche nei trasporti locali. ATAC, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, ha detto che il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:30 alle 17, e dalle 20 al termine del servizio. Ha pubblicato una lista più completa delle linee garantite e non garantite durante lo sciopero sul suo sito. ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, ha detto che durante lo sciopero i trasporti potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.