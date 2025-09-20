La maggior parte delle prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 20 settembre, è dedicata alla violazione dello spazio aereo dell’Estonia da parte di tre jet militari russi, il terzo caso simile in pochi giorni. Ci sono poi lo sciopero generale indetto per lunedì 22 a sostegno della popolazione palestinese, la decisione di Fitch di alzare il rating dell’Italia da BBB a BBB+ e, sui quotidiani campani, il grave incidente che ha provocato la morte di tre persone in un’azienda che smaltisce rifiuti in provincia di Caserta. I giornali sportivi danno spazio all’argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo ai mondiali di atletica e all’attesa per la prossima partita della Juventus, dopo il 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League.