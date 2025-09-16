È stato indetto uno sciopero generale per lunedì 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza

Una serie di organizzazioni sindacali di base hanno indetto uno sciopero generale del settore pubblico e privato per lunedì 22 settembre, con l’obiettivo di manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese all’interno della Striscia di Gaza. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale e potrebbe riguardare quindi trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali, tra gli altri. Allo sciopero aderirà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: nel corso della giornata potrebbero quindi esserci variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e di altri mezzi di trasporto pubblici. Nella stessa giornata sono in programma cortei e manifestazioni e sit in nelle università.