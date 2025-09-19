Fitch ha alzato il rating dell’Italia da BBB a BBB+

Venerdì sera l’agenzia statunitense di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo, ha alzato il rating dell’Italia, modificandolo da BBB a BBB+. Il rating è una valutazione sulla situazione finanziaria di un paese: più è alto e più è ritenuto basso il rischio che un paese non possa pagare i suoi debiti. Per Fitch invece l’outlook dell’Italia è stabile: l’outlook esprime l’opinione dell’agenzia su come potranno andare le cose in futuro, e che cambiamenti ci si possono aspettare. Nella decisione di Fitch hanno influito alcuni fattori, come la maggiore stabilità politica del paese, la fiducia nelle misure fiscali introdotte e la stabilità del sistema bancario.

La decisione era particolarmente attesa, visto che la settimana scorsa il rating della Francia era stato ridotto da AA- ad A+. Le valutazioni di Fitch sono importanti anche perché spesso vengono prese in grossa considerazione dalle banche e dagli investitori. Altre volte, invece, le scelte di Fitch possono venire utilizzate a scopi politici, come successo la settimana scorsa in Francia.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto di essere soddisfatto del giudizio, e ha sostenuto che il governo abbia «riportato l’Italia sulla giusta strada».

