Andrea Dallavalle ha vinto l’argento nel salto triplo, la sesta medaglia italiana ai Mondiali di atletica

Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera che si stanno svolgendo a Tokyo, in Giappone: è la sesta medaglia dell’Italia in questa edizione, la terza d’argento. Nella stessa gara l’italiano Andy Diaz, che arrivava tra i favoriti, è arrivato sesto, dopo aver mostrato di avere diversi problemi soprattutto in fase di rincorsa. Per Dallavalle, 25 anni, l’argento di Tokyo è la prima medaglia a livello mondiale. È arrivato secondo con un salto da 17,64 metri, fatto al sesto e ultimo tentativo a disposizione: prima del suo ultimo salto era quarto, e prima dell’ultimo salto del vincitore (il portoghese Pedro Pichardo: 17,91 metri) era primo.

Insieme con il salto in lungo, il salto triplo è l’unico evento di salto in orizzontale (o “in estensione”) dell’atletica. Rispetto al salto in lungo è però ancora più tecnico e complesso, una disciplina in cui – come spiegato dalla FIDAL, la federazione italiana di atletica leggera – i tre balzi che compongono il salto «hanno tra loro caratteristiche diverse sia dal punto di vista tecnico che di lunghezza». Secondo una terminologia spesso usata anche in italiano, in inglese i tre salti sono noti come hop, skip (o step) e jump.

Per l’Italia quella vinta da Dallavalle è la sesta medaglia a questi Mondiali dopo l’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo, gli argenti di Nadia Battocletti e Antonella Palmisano (nei 10mila metri e nella marcia) e i bronzi di Leonardo Fabbri e Iliass Aouani, nel getto del peso e nella maratona. L’Italia ha così eguagliato il record di medaglie vinte in una sola edizione dei Mondiali: le 6 (2 d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo) vinte nel 1995 a Göteborg, in Svezia. Nella precedente edizione dei Mondiali (nel 2023 a Budapest) l’Italia aveva vinto quattro medaglie (di cui una d’oro). I Mondiali di atletica finiranno domenica 21 settembre e nel weekend l’Italia avrà ancora altre possibilità di medaglia: soprattutto con Battocletti nella finale di sabato dei 5mila metri femminili.