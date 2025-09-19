In Afghanistan è stata liberata dopo mesi di prigionia una coppia inglese che da anni lavora nell’assistenza umanitaria

Una coppia di anziani cittadini inglesi che erano detenuti in un carcere in Afghanistan da quasi otto mesi è stata liberata. Le due persone liberate sono Peter (80 anni) e Barbie Reynolds (76 anni). Lavorano da anni nell’assistenza umanitaria ed erano state arrestate il primo febbraio di quest’anno. La liberazione della coppia è avvenuta anche grazie alla mediazione del Qatar. Nei mesi di prigionia la loro salute è peggiorata molto, secondo le testimonianze di due donne che erano state imprigionate con loro.

I Reynolds frequentano l’Afghanistan da decenni: dopo essersi conosciuti all’università in Inghilterra si erano sposati a Kabul nel 1970. Nel 2007 avevano fondato l’organizzazione umanitaria Rebuild, e negli anni il loro lavoro era stato apprezzato anche dai talebani, il gruppo islamista radicale che governa il paese dal 2021. A differenza della maggior parte dei cittadini dei paesi occidentali, erano rimasti in Afghanistan anche dopo il ritorno al potere dei talebani. Secondo la figlia, i due si erano sempre sforzati di adeguarsi alle leggi locali, nonostante i cambiamenti imposti dal gruppo. La coppia ora lascerà il paese.