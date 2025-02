In Afghanistan è stata arrestata una coppia di settantenni inglesi che da anni lavora nell’assistenza umanitaria

Una coppia di settantenni inglesi è stata arrestata in Afghanistan il primo febbraio. I due, Peter (79 anni) e Barbie Reynolds (75 anni), lavorano da anni nell’assistenza umanitaria. La notizia dell’arresto è stata riferita domenica ai media inglesi da loro figlia Sarah Entwistle, che non riesce a contattarli da due settimane e ha detto di non sapere con precisione il motivo per cui i suoi genitori sono stati detenuti. L’organizzazione che avevano fondato si occupa fra le altre cose di dare formazione alle madri: secondo i media inglesi questo avrebbe potuto violare i divieti imposti dal governo dei talebani contro il lavoro femminile e l’istruzione di donne e ragazze con più di 12 anni.

I Reynolds frequentano l’Afghanistan da decenni: dopo essersi conosciuti all’università in Inghilterra si erano sposati a Kabul nel 1970. Nel 2007 avevano fondato l’organizzazione umanitaria Rebuild, e negli anni il loro lavoro era stato apprezzato anche dai talebani. A differenza della maggior parte dei cittadini dei paesi occidentali nel paese, erano rimasti in Afghanistan anche dopo il ritorno al potere dei talebani, un gruppo islamista radicale, nel 2021. Secondo la figlia, i due si erano sempre sforzati di adeguarsi alle leggi del paese, nonostante i cambiamenti.