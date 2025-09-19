Celebripost

Nei giorni scorsi è uscito l’episodio finale della terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi e per l’occasione a Parigi c’è stato un evento con gli attori e le attrici del cast (compresi Gavin Casalegno, Lola Tung e Christopher Briney, protagonisti del triangolo amoroso su cui si basa tutta la storia), durante il quale è stata anche annunciata l’uscita di un film che riprenderà la trama della serie. Sono poi continuate le presentazioni di Una battaglia dopo l’altra con Leonardo DiCaprio, questa volta a Londra, dove si è vista anche Naomi Campbell. A New York Ethan Hawke è stato fotografato alla prima della serie tv The Lowdown, Cillian Murphy a quella del suo nuovo film Steve e Colin Farrell e Margot Robbie a quella di A Big Bold Beautiful Journey. Poi qualche foto dagli Emmy, dai Mondiali di atletica e anche dal castello di Windsor.