Celebripost

Conclusa la Mostra del cinema di Venezia, che aveva catalizzato l’attenzione della prima settimana di settembre, la maggior parte delle attrici e degli attori da fotografare questa settimana si trovava al Toronto Film Festival, iniziato giovedì 4 settembre e in programma fino a domenica: c’erano Scarlett Johansson, Vincent Cassel, Channing Tatum, Kirsten Dunst, Kerry Washington, Glenn Close e Mila Kunis, solo per fare qualche nome. Sono anche riprese le prime proiezioni di film e serie tv in giro per il mondo dopo che il mese di agosto era stato prevedibilmente meno movimentato: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Marion Cotillard erano al MoMA di New York per presentare la nuova stagione di The Morning Show, Leonardo DiCaprio alla prima di Una battaglia dopo l’altra ed Emma Thompson con famiglia a quella di Dead of Winter.