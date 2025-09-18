Le famiglie di quattro persone morte nel disastro aereo di giugno in India hanno fatto causa a Boeing

Le famiglie di quattro persone morte nel disastro aereo dello scorso 12 giugno ad Ahmedabad, in India, hanno fatto causa a Boeing e a Honeywell, altra azienda statunitense che produce tra le altre cose componenti per aerei. L’incidente aveva coinvolto un Boeing 787 di Air India che era diretto a Londra ed era precipitato subito dopo il decollo, provocando la morte di 260 persone, 241 delle quali a bordo e le altre 19 negli edifici colpiti dall’aereo cadendo. La causa è stata presentata martedì in un tribunale del Delaware, negli Stati Uniti. Le famiglie sostengono che l’incidente sia stato causato da un difetto degli interruttori che regolano il flusso di carburante verso i motori degli aerei Boeing, e che sono prodotti da Honeywell; sostengono che entrambe le aziende fossero a conoscenza dei possibili rischi, e le accusano di non aver fatto abbastanza per evitare l’incidente.

Il rapporto preliminare sul disastro aveva stabilito che l’aereo era precipitato a causa dell’interruzione del flusso di carburante ai motori, che quindi si erano spenti e poi non erano ripartiti in tempo per evitare la caduta. I due interruttori che regolano il flusso di carburante erano stati azionati uno dopo l’altro bloccandolo, ma non è chiaro chi li abbia attivati e se sia stato un gesto volontario o dovuto a un difetto delle misure di sicurezza che evitano lo spegnimento accidentale dei motori. Dopo la pubblicazione del rapporto preliminare, sia Boeing che la Federal Aviation Administration, l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa dell’aviazione, avevano ribadito la sicurezza del sistema di interruttori. In seguito l’autorità che regola l’aviazione in India aveva ordinato a tutte le compagnie aeree attive nel paese di controllare il loro corretto funzionamento.

