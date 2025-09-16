Anche un tribunale d’appello ha bloccato il licenziamento della consigliera della Federal Reserve Lisa Cook

Un tribunale federale d’appello ha bloccato il licenziamento di Lisa Cook, una dei sette membri del Consiglio dei governatori della banca centrale degli Stati Uniti (Federal Reserve, o Fed): il licenziamento di Cook era stato ordinato a fine agosto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo aveva motivato accusandola di aver prodotto documenti falsi per pagare meno un mutuo, nel 2021.

Cook si era difesa dicendo che non c’era stato alcun provvedimento legale contro di lei, e aveva fatto causa al presidente sostenendo che non avesse l’autorità per licenziare un membro del Consiglio. La scorsa settimana il licenziamento era stato bloccato da un tribunale di primo grado, ma l’amministrazione Trump aveva fatto ricorso. Sia il tribunale di primo grado che quello d’appello hanno dato ragione a Cook.

La decisione del tribunale d’appello è importante perché presa poco prima dell’inizio di una riunione della Federal Reserve in cui ci si aspetta un grosso taglio dei tassi d’interesse. È comunque molto probabile che ora l’amministrazione Trump faccia ricorso alla Corte Suprema.