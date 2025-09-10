Un tribunale statunitense ha bloccato il licenziamento della consigliera della Federal Reserve Lisa Cook

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha bloccato temporaneamente il licenziamento di Lisa Cook, una dei sette membri del Consiglio dei governatori della banca centrale americana (Federal Reserve, o Fed). Il licenziamento era stato ordinato a fine agosto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva accusato Cook di aver prodotto documenti falsi per pagare meno un mutuo, nel 2021.

Cook si era difesa dicendo che non c’era stato alcun provvedimento legale contro di lei, e aveva fatto causa al presidente sostenendo che non avesse l’autorità per licenziare un membro del Consiglio. La giudice Jia Cobb del District of Columbia (il territorio della capitale, Washingto D.C.) ha dato ragione a Cook, sostenendo che Trump non possa licenziare la consigliera per motivi che non hanno a che fare con il suo lavoro nella Federal Reserve.