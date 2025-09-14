La prima intervista di Papa Leone XIV

Il giornale peruviano El Comercio ha pubblicato alcune anticipazioni della prima intervista di Papa Leone XIV, fatta dalla giornalista statunitense Elise Ann Allen che sta scrivendo la sua biografia.

Uno dei passaggi più ripresi dell’intervista, anche all’estero, riguarda il miliardario Elon Musk, che Leone XIV non ritiene un esempio positivo: «Ho letto la notizia che sarà il primo trilionario del mondo (cioè con un patrimonio superiore ai mille miliardi di dollari). […] Se questa è l’unica cosa che ha valore oggi, allora abbiamo un grande problema». Musk era stato assai influente nell’amministrazione di Donald Trump finché non ci ha litigato. In passato un account X attribuito al papa aveva criticato le dichiarazioni di altri esponenti della destra statunitense, tra cui il vicepresidente JD Vance.

Un altro passaggio notevole parla della riforma della Chiesa cattolica. In questo contesto, Leone XIV dice: «Non si tratta di trasformare la Chiesa in una specie di governo democratico, anche perché, se guardiamo a molti paesi del mondo di oggi, la democrazia non è necessariamente una soluzione perfetta per tutto». Anche questo passaggio è stato molto ripreso, nonostante non sia così sorprendente, dal momento che la Chiesa è un’istituzione altamente gerarchica e non certo democratica.

Non è sorprendente nemmeno che il contenuto della prima intervista sia stato pubblicato in anteprima, peraltro in occasione del settantesimo compleanno del papa, da un media peruviano: Leone XIV è stato a lungo missionario in Perù, un paese di cui ha anche ottenuto la cittadinanza e a cui dice di rimanere molto legato. La giornalista che l’ha intervistato, Elise Ann Allen, lo conosce proprio da quel periodo ed è la corrispondente da Roma di un media cattolico, Crux.

