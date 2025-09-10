Domani iniziano le “Dieci lezioni sul giornalismo”

Da diversi anni ormai il Post organizza le “Dieci lezioni sul giornalismo”: una serie di incontri online per condividere e raccontare le cose che ha imparato sui giornali e sull’informazione, e per dare a chi le segue strumenti per orientarsi tra le notizie e capire meglio come sono fatte. Le lezioni sono pensate non solo per chi nella vita vuole fare il mestiere del giornalista, ma anche e soprattutto per chi i giornali li legge, e vorrebbe capire meglio come funzionano. Domani inizia una nuova edizione.

Ad aprire il ciclo di incontri ci sarà il direttore editoriale Luca Sofri, con un prologo su come sono cambiati i giornali in questi ultimi anni e sui meccanismi che governano le informazioni, a cui seguiranno dieci incontri tenuti da una parte della redazione del Post: Francesco Costa, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Alessia Mutti, Isaia Invernizzi, Stefano Nazzi, Valerio Valentini, Giulia Balducci, Emanuele Menietti insieme a Beatrice Mautino.

Durante le lezioni si parlerà di come è cambiato il modo di informare e informarsi, di come nascono e vengono decise le notizie, e dei passaggi che si devono fare prima della loro pubblicazione: dalla ricerca e dalla verifica delle fonti, alla scelta delle immagini e delle parole più adatte per spiegare e raccontare pezzi del nostro paese e del mondo – come la cronaca politica e giudiziaria, le questioni di genere, gli esteri, la scienza – oltre che dei mezzi e strumenti migliori per condividerle, le notizie.

Gli incontri saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, a partire da domani: si potranno seguire in diretta, con la possibilità di fare domande in chat ai docenti, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 28 febbraio 2026. Iscriversi alle “Dieci lezioni sul giornalismo” costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistare il corso per ricevere lo sconto). Le iscrizioni chiudono oggi. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.



Iscriviti alle “Dieci lezioni sul giornalismo”. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.